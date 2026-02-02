Cristiano Ronaldo se niega a jugar con el Al Nassr

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo ha acaparado las miradas en el fútbol, pero no tiene nada que ver con algún récord o anotar goles. El portugués estaría protagonizando una tensión que se vive en el liga saudí, ya que no jugaría el próximo partido del Al Nassr por decisión propia, de acuerdo con el reporte del diario A Bola.

El motivo de su baja no estaría relacionado con problemas físicos ni con cuestiones personales que le impidan estar disponible. De acuerdo con el medio luso, ha sido el propio CR7 quien ha decidido no participar en el partido, y la razón responde a un asunto de otra índole.

En concreto, A Bola señala que, según fuentes internas del Al Nassr, el delantero está descontento con la gestión que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) está realizando con el club. El malestar surge al comparar ese trato con el que han recibido otros equipos también controlados por el mismo fondo, especialmente el Al Hilal, que en este momento son los actuales líderes de la Primera División de Arabia Saudí.

Cristiano Ronaldo en contra de traspaso de Benzema

En los últimos días ha cobrado fuerza el interés del Al Hilal por hacerse con los servicios de Karim Benzema. El delantero francés, actualmente en Al-Ittihad, habría recibido una oferta de renovación que no cumplió con sus expectativas y, según informó L’Equipe, estaría muy cerca de firmar por el líder de la liga saudí, equipo que aventaja en tres puntos al Al Nassr de Cristiano Ronaldo, segundo en la clasificación.

Precisamente la política de fichajes sería uno de los factores que habría llevado al atacante a tomar la decisión de no jugar el encuentro de este lunes en la Liga Saudí. El portugués se queja de la falta de inversión en el club, que en este mercado de invierno únicamente ha incorporado a Haydeer Abdulkareem, un centrocampista iraquí de 21 años.