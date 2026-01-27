Cristiano Ronaldo desborda su amor por Georgina Rodríguez en su cumpleaños

Suscríbete a nuestros canales

Georgina Rodríguez está de festejo por su cumpleaños 32, y desde tempranas horas ha recibido lluvia de felicitaciones y mensajes de amor, uno de ellos el de Cristiano Ronaldo.

La modelo que ha compartido 10 años de noviazgo con el futbolista, mostró un hermoso gesto por parte de sus hijos, quienes le escribieron en un cartel: "Happy Birthday (Feliz cumpleaños) mamá, te amo mucho".

Además, exhibió en sus historias de Instagram un Rolex Datejust 31 en oro amarillo con un bisel engastado en diamantes y una esfera en color rojo sombreado engastada de diamantes, un obsequio como parte de su cumpleaños.

La tierna felicitación de Cristiano a Georgina

En todas sus redes sociales, Cristiano Ronaldo dejó al descubierto su lado más romántico y afectuoso hacia su prometida ‘Gio’ al dedicarle un tierno mensaje. “Feliz cumpleaños a la mujer de mi vida!”, escribió junto a una fotografía de ambos sonrientes.

Esta publicación ha generado una gran interacción en sus cuentas personales, tan solo en el post original acumula 6 millones de me gustas, y más de 60 mil comentarios en apoyo a su relación.

Compromiso Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

En agosto de 2025 Cristiano Ronaldo le propuso matrimonia a Georgina Rodríguez después de 10 años de amorío y cinco hijos. Un enorme anillo de diamantes adornó la mano de la modelo española con raíces argentinas, valorado entre 6 a 12 millones de dólares.

"Sí quiero en esta y en todas mis vidas", fue la descripción que acompañó el anuncio. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la fecha exacta en la que se realizará la boda.