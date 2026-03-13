Jorge Celedón lanzará "La Historia Mía" un cortometraje sobre trayectoria

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En un video publicado en su canal de YouTube, Jorge Celedón muestra su vida y dejó saber que vienen nuevos proyectos que marcarán su carrera musical.

Uno de los artistas colombianos más importantes, representante del género vallenato, Jorge Celedon, reflexiona sobre el camino que ha construido junto a su público a lo largo de su carrera, destacando cómo cada canción ha terminado formando parte de la vida de quienes lo han acompañado durante todos estos años.

A través de su música, continúa escribiendo una historia compartida con sus seguidores, y adelantó que pronto habrá grandes noticias relacionadas con este nuevo capítulo de su trayectoria.

Primer adelanto de "La Historia Mía"

En las últimas horas por medio de sus redes sociales ha publicado el trailer de su próximo documental que lleva por título " La Historia Mía", un cortometraje que evidencia lo más profundo de su vida y su carrera artística, con canciones emblemáticas que lo han llevado a varios de los más importantes escenarios en el mundo.

El adelanto es un golpe a la nostalgia. En él deja entrar a sus fans a su mundo y cómo fueron sus inicios hasta convertirse en una de las máximas estrellas del género.