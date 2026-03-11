Actor y guionista estadounidense quedó en la calle por mala paga

Suscríbete a nuestros canales

El actor Mickey Rourke se encuentra viviendo momentos tensión, tras la decisión del Tribunal de California, de cancelar su contracto de arrendamiento. Fue el lunes 9 de marzo que se dio a conocer la solicitud, que ahora deja al artista de 73 años en la calle.

Dificultades para Mickey

El tribunal aprobó la demanda que había presentado un nombre identificado como Eric T. Goldie, quien es el propietario del inmueble donde por muchos años vivió Rourke.

En información recogida en diversos medios, afirman que el ganador del Globo de Oro nunca respondió a las citaciones que la justicia le había estado realizando desde hace tiempo, por lo que debió salir del inmueble ubicado en Drexel Avenue.

Fue en el 2025 que el dueño del inmueble impuso la demanda, alegando daños en la infraestructura, posesión y pagos atrasados del lugar, en el que Mickey según había permanecido por más de una década.

Aseguran que al ser dictada la orden de desalojo, los encargados encontraron una casa en estado deplorable como moho negro, sin servicios y otros daños que hicieron imposible trasladar las pertenencias del nominado al Oscar.

Polémica en redes

La noticia se hizo viral rápidamente en internet en la que muchos de sus fanáticos apoyaron con dinero un perfil de GoFundMe, el cual era totalmente falso y no estaba para nada ligado con la situación del artista.

El perfil logró conseguir la jugosa cifra de $100.000, la cual Mickey rechazó, escribiendo un fuerte mensaje en Instagram.

“Eso no soy yo. Si necesitara dinero, no pediría ninguna caridad. Preferiría meterme una pistol* en el trasero y jalar el gatillo”, indicó.

Sin embargo, su mánager Kimberly Hines expresó a un medio que él si estaba en total conocimiento de la situación, pero no sabía muy bien como era el proceso de la plataforma.