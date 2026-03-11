Yadier Molina critica el desplante de Cal Raleigh a Arozarena: "Eso se enseña en la casa"

Suscríbete a nuestros canales

El enfrentamiento entre México y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, disputado en Houston, dejó una de las imágenes más virales del torneo. El protagonista fue Randy Arozarena, quien vivió un momento de alta tensión con su propio compañero en los Seattle Mariners, el receptor Cal Raleigh, desatando un debate que llegó hasta los oídos de una de las máximas figuras del receptoría: Yadier Molina.

El desplante que encendió las redes

El incidente ocurrió cuando el jardinero mexicano se dirigió a la caja de bateo y, con su carisma habitual, extendió la mano hacia Raleigh en un gesto de camaradería entre colegas de equipo en las Grandes Ligas. Sin embargo, el receptor estadounidense optó por ignorarlo completamente, dejando a Arozarena con la mano extendida frente a las cámaras de la transmisión oficial.

Para Randy, un jugador que entiende el béisbol como una mezcla de espectáculo y hermandad, el gesto no fue una simple anécdota de juego, sino un desaire personal.

La sentencia de Yadier Molina: "Eso se enseña en la casa"

La controversia no pasó desapercibida para el mánager del conjunto de Puerto Rico y legendario exreceptor de los Cardinals, Yadier Molina. Conocido por su intensidad en el campo pero también por su respeto al juego, "El Marciano" no dudó en fijar una postura clara al ser consultado por ESPN Deportes.

“De mi parte, yo siempre saludé al que me saludaba. Eso se enseña en la casa. No importa quién esté jugando. Un saludo no mata a nadie; vi eso y pienso que estuvo mal de parte del catcher”, sentenció Molina.

Para Yadi, la rivalidad deportiva no debería pasar por encima de la educación básica. Aunque reconoció que cada jugador es un mundo, fue enfático en su desagrado por este tipo de actitudes: “No me gusta para nada”, agregó, aunque matizó diciendo que, al final del día, cada quien es libre de tomar sus decisiones en el diamante.

¿Estrategia técnica o guerra psicológica?

A pesar de la molestia del bando mexicano y la crítica de Molina, el mundo del béisbol ha intentado descifrar el porqué de la fría actitud de Raleigh. El analista Enrique Rojas aportó una visión técnica que a menudo escapa al ojo del fanático: la "regla no escrita" sobre la brea de pino (pine tar).

Muchos receptores evitan el contacto físico con los bateadores para no transferir sustancias pegajosas a sus manos. Si un receptor mancha su mano y luego toca la pelota, el lanzador podría obtener una ventaja ilegal en el agarre, lo que conlleva sanciones severas bajo el reglamento actual de sustancias externas.

Sin embargo, desde el dugout estadounidense, la explicación fue puramente competitiva. El mánager Mark DeRosa reveló que Raleigh ya había marcado territorio antes del primer lanzamiento: "Le dijo claramente: 'No te voy a abrazar. No te voy a dar cariño. Hoy vamos a competir'".

Un déjà vu para el jardinero mexicano

Esta no es la primera vez que Arozarena se encuentra en esta situación. En el Clásico Mundial de 2023, vivió un episodio casi idéntico con el receptor Will Smith. En aquella ocasión, el desplante pareció alimentar el fuego de Randy, quien terminó castigando al pitcheo estadounidense.

Parece que el estilo extrovertido del cubano-mexicano choca frontalmente con la mentalidad "de negocios" que impera en el equipo de las barras y las estrellas, una postura que, para puristas como Molina, cruza la línea de la cortesía deportiva.