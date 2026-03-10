Exactriz porno es electa como senadora en el Congreso de Colombia

Suscríbete a nuestros canales

Colombia celebró una jornada de elecciones el pasado domingo 08 de marzo donde resultó electa Deicy Omaña, exactriz porno que ahora asume su rol como senadora en el Congreso colombiano.

El Pacto Histórico, coalición política, a la cual pertenece el Presidente de Colombia, respaldó a Omaña en su candidatura. Según resultados con el primer boletín electoral la victoria fue del 22,84% de los votos, lo que equivale a 4.295.842 sufragios con el 89% de las mesas escrutadas para los partidistas de Gustavo Petro.

De actriz porno a política

Deicy Alejandra Omaña conocido en el cine para adulto como Amaranta Hank dejó a tras su carrera como actriz porno para dedicarse a la política, y ahora legislará para una minoría.

Para la senadora, su incursión en el entretenimiento para adultos no representa un impedimento para su labor política; por el contrario, sostiene que dicha vivencia le otorgó una visión cercana sobre la desigualdad y la resiliencia.

Omaña defiende a las mujeres que se dedican a las actividades vinculadas al ámbito sexual y afirma que aporta grandes ganancias económicas para Colombia. “Aportan al PIB del país, sostienen economías populares, generan empleo y, sobre todo, mantienen a sus familias", aseguró.

A sus 33 años, la política llegó al Senado para romper paradigmas en la población y en quienes juzgan a las personas por dedicarse a la creación de contenido adulto, los mismo que buscan reivindicarse mostrando otras facetas.

"El problema es que la sociedad consume pornografía, pero nos niega la posibilidad de hablar en espacios de poder", afirmó.

El recorrido de Amaranta Hank en la industria porno

Deicy Alejandra Omaña ingresó a la industria pornográfica en 2017 bajo el nombre de Amaranta Hank. Desde entonces, comenzó a grabar películas, videos para sitios webs y otros tipos de materiales, aumentando considerablemente su fama.

Sin embargo, en 2019, luego de una serie de desafortunados episodios que la alejó de la creación de contenido, uno de ellos una ola de VIH positivo en un set de grabación.

“Esto es una señal. La vida me está diciendo que no debo grabar más", dijo en un video.