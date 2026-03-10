Presentador venezolano se da una oportunidad en el amor con otro hombre

Suscríbete a nuestros canales

A finales de 2025, el presentador venezolano Raúl González confirmó ser homosexual, en una entrevista con Mandy Fridmann. Ahora, a casi cinco meses anunció estar dándose una oportunidad en el amor.

Fue para el programa radiofónico ‘Buena vibra’ en una cálida conversación entrevista con Luis Sandoval y Erika Reyna que el conductor de “Despierta América” se animó a hablar de su vida amorosa.

Sin compartir muchos detalles de su amorío informó que hay un hombre especial en su vida. “Lo voy a decir por primera vez públicamente: estoy en algo”, dijo.

Indicó que siempre ha sido celoso con compartir información sobre su vida privada, confesando la necesidad de un proceso de paz, seguridad y serenidad, para poder revelar más detalles de su intimidad.

Raúl González confirma relación gay

Sin duda, Raúl González está disfrutando con libertad un noviazgo pleno al lado de otro hombre. “Ahora conocí a alguien, me estoy dando la oportunidad y estoy muy contento”, comentó.

El presentador venezolano señaló que el dichoso caballero no pertenece al mundo del entretenimiento, por eso se da cierta libertad para gritar su enamoramiento a los cuatro vientos. “Sí, estoy muy enamorado”, confirmó Raúl.

Presentador venezolano se declara gay

Por motivo del lanzamiento de su autobiografía ‘La verdad muere de pie’, el talento de Univisión, habló de su orientación sexual, siendo lo que más le aterraba que las personas puedan descubrir.

"Llega un momento en que dices: ´Ya basta, ya basta de vivir pretendiendo ser quien no eres, ya basta de tener una máscara, ya basta de tratar de ser perfecto cuando la perfección no existe, ya basta con cargar con el peso de la culpa del pasado´", expresó visiblemente emocionado.

Por años, Raúl González ocultó su sexualidad porque creció aterrado, siendo señalado y sufriendo de bullying. “Sí porque fue el mayor miedo con el que crecí, con el que se me juzgó, con el que se me hizo bullying”, dijo entre lágrimas.

Diferencias con su padre

El tema familiar estaba presente en su mente cuando su padre se entera de sus preferencias que, por respeto a él decidió callarse por mucho tiempo.

“En el libro cuento que cuando mi papá se entera mi papá me hace jugar que esto no se sepa hasta que él se muera. Entonces yo obviamente por el amor que le tuve, el respeto que le tuve y le tengo yo se lo prometí porque entendí su vergüenza”, relató.