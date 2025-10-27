Presentador venezolano se declara gay entre lágrimas

Suscríbete a nuestros canales

En una conversación reveladora con Mandy Fridmann, el presentador venezolano Raúl González confesó ser gay, una verdad que calló durante años y que lo llevó a enfrentarse a sus monstruos.

Por motivo del lanzamiento de su autobiografía ‘La verdad muere de pie’, el copresentador de “Despierta América” (Univisión), habló de su orientación sexual, siendo lo que más le aterraba que las personas puedan descubrir.

Sin embargo, el miedo no lo limitó a dar el paso de contar su verdad y dejar de ocultar sus preferencias sexuales a sus 54 años. En su entrevista cuenta cómo llegó al punto de decir “basta”.

"Llega un momento en que dices: ´Ya basta, ya basta de vivir pretendiendo ser quien no eres, ya basta de tener una máscara, ya basta de tratar de ser perfecto cuando la perfección no existe, ya basta con cargar con el peso de la culpa del pasado´", expresó González visiblemente emocionado.

Raúl González vivió con miedo por su sexualidad

Por años, Raúl González ocultó su sexualidad porque creció aterrado, siendo señalado y sufriendo de bullying. “Sí porque fue el mayor miedo con el que crecí, con el que se me juzgó, con el que se me hizo bullying”, dijo entre lágrimas.

Además, el tema familiar estaba presente en su mente cuando su padre se entera de sus preferencias que, por respeto a él decidió callarse por mucho tiempo.

“En el libro cuento que cuando mi papá se entera mi papá me hace jugar que esto no se sepa hasta que él se muera. Entonces yo obviamente por el amor que le tuve, el respeto que le tuve y le tengo yo se lo prometí porque entendí su vergüenza”, relató.

A diferencia de su progenitor, la madre del presentador venezolano lo apoyó y se mantiene a su lado, asegurando que “una madre acepta todo de los hijos” y añadió que existen muchos homosexuales que son marginados por sus seres queridos.

Presentador venezolano sumergido en malos pasos

Durante la entrevista, Raúl González profundizó sobre su pasado oscuro sumergido en el alcohol, la comida en exceso y las relaciones que calificó de “tóxicas” para ocultar su verdadera identidad sexual.

De todos estos temas el presentador venezolano de la cadena Univisión habló en su autobiografía que ya está disponible a la venta.