Afirman que el Rey Felipe VI vive intenso romance gay ¡Escándalo real!

Son muchos los rumores que por años han seguido a la familia real española, sobre infidelidades, robos, maltratos y hasta la orientación sexual del monarca Felipe VI. Y es que, resulta que el royal esta siendo vinculado de sostener una relación con Álvaro Fuster, amigo íntimo y cercano del Palacio de la Zarzuela.

Rumores de los medios

La noticia corre desde hace días, tras una publicación realizada por el polémico periódico digital El Nacional, que informó que el monarca vivió unas vacaciones junto a su antiguo compañero de colegio.

El medio catalán que escribe mucho de la realeza europea, aseguró que en las vacaciones no estaban Letizia, ni las dos hijas de Felipe, Leonor y Sofía. Un escándalo que de nuevo pone en el ojo público a la casa real, una de las más antiguas e importantes del mundo.

La información es muy parecida a la que hace años publicó la periodista Laura Rodríguez, quien habló del amor entre Felipe y Álvaro, afirmando que se veían a escondidas desde su juventud. Afirmó que aunque ambos han tratado de llevar la “relación” muy discreta, se ha conocido.

En su momento, Laura notificó que es una vida paralela la que lleva el hijo de los exreyes de España, y que la boda con Letizia es toda una cortina de humo, por las labores con la corona que deben mantenerse.

Letizia en la mira

La experiodista también ha estado en el ojo del huracán, por supuestos amores, uno de ellos con un hombre identificado como Jaime del Burgo, con quien según vivió un romance que casi le cuesta el matrimonio.

En el 2024 también se habló de un supuesto amor entre Fernando Olvera, vocalista de la banda mexicana Maná, con la reina consorte del pueblo español.

Hasta el momento los esposos no han emitido declaraciones de las especulaciones en los medios y redes sociales.