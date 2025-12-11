Revelan los países que más pornografía consumieron este 2025

Suscríbete a nuestros canales

Pornhub publica cada año su esperado Year in Review, un informe anual en el cual detalla los países que más pornografía consumieron en su portal web. Aunque este 2025 no hay gran variación, si hay cambios significativos en las posiciones.

La página se mantiene como el sitio web de preferencia para ver contenido para adultos en todo el mundo, y el portal número 21 con más visitas en general.

A lo largo de su historia, Pornhub ha visto afectado por las modificaciones y regulaciones en ciertos países. En 2020, un escándalo sacudió a su web por contenido no verificado, según un trabajo de The New York Times, esto obligó a la empresa a reducir su catálogo de 13 millones a 4 millones.

Estados Unidos lidera el ranking

El informe de Pornhub arroja que Estados Unidos lidera el listado como el principal consumidor de pornografía. En segundo lugar, es para México que este año subió dos puestos respecto al 2024.

Filipinas ocupó nuevamente el tercer puesto, presencia que influyó también en otras tendencias de búsqueda y tiempo de permanencia en la plataforma.