Juan Carlos García Mosquera con un "póker" de opciones fuertes para el domingo en La

El entrenador venezolano analizó a sus presentados en exclusiva para Meridiano.net. El reconocido ganador de meetings participará con cuatro ejemplares en la reunión número 12 del Hipódromo La Rinconada.

La tarde dominical promete grandes emociones para el equipo de Juan Carlos García Mosquera, quien busca consolidar su efectividad en el primer meeting de la temporada 2026.

La Rinconada: Juan Carlos García con cuatro opciones de victoria

Este jueves, el equipo de Meridiano.net conversó con el preparador en las instalaciones del óvalo de Coche sobre las condiciones de sus pupilos para la jornada dominical.

La primera carta de García Mosquera será la yegua chilena Like a Star en la tercera prueba del programa. La yegua disputará el Clásico Eduardo Larrazábal (GIII) en trayecto de 1.200 metros bajo la conducción del jockey profesional Francisco Quevedo. "Ella viene de un triunfo holgado en su lote y mantiene una condición excelente. El nivel del clásico es fuerte y complicado, pero tenemos altas expectativas; su estado físico nos permite pensar que estará en la pelea por un buen espectáculo", afirmó el entrenador.

En la cuarta competencia, el establo presenta a First Time, ejemplar que escoltó a Gran Yaco en una destacada actuación en la misma distancia. "Es un lote parejo, con la salvedad de un caballo nuevo como Tuscan Gold, quien posee credenciales excelentes. Lo considero el rival más fuerte de la prueba, pero intentaremos brindar una gran carrera", señaló García Mosquera.

Para la sexta competencia, el turno es para Steady, yegua que cumple su segunda presentación del año tras finalizar segunda en el Clásico Segula C detrás de Princesa Fina. "Se nota transformada y luce muy bien en la pista. Es una de las rivales más duras junto a Fast Sensations. Forzaremos un poco la estrategia en velocidad con Steady y creo que el resultado será muy positivo", explicó sobre el Clásico Gustavo J. Sanabria.

El último compromiso del preparador será Tiz Erin en la octava carrera (primera válida del 5y6). La yegua acumula dos segundos puestos consecutivos. "En su última salida sufrió contratiempos por las líneas internas; se le hizo difícil salir del compromiso. Para esta ocasión esperamos un mejor desenvolvimiento gracias al puesto de pista externo. El jockey Robert Capriles está muy entusiasmado y considero que será una rival de enorme peligro", finalizó.