Hipismo

Conoce los ejemplares con los que Juan Carlos García Mosquera buscará visitar al recinto de ganadores en La Rinconada

El trainer se encuentra listo para dar lo mejor con sus presentados en la jornada dominical

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 01:40 pm
Conoce los ejemplares con los que Juan Carlos García Mosquera buscará visitar al recinto de ganadores en La Rinconada
Foto: David Urdaneta.
Suscríbete a nuestros canales

Ya está todo listo para dar inicio a la reunión número 45, este domingo 23 de noviembre por lo que habrá una programación de 12 carreras que incluye: La 46ta edición del Clásico Burlesco (GII) y la edición 71 del Clásico Aviación Militar Bolivariana (GII)

NOTAS RELACIONADAS

El entrenador profesional Juan Carlos García Mosquera fue entrevistado por el equipo de Meridiano Web a fin de conocer los detalles de sus siete presentados para la jornada dominical.

La Rinconada: Entrenador Entrevista Ejemplares Presentados

Trainer muy buenos días y estamos agradecidos por hacer la entrevista.

-Un saludo para toda la afición hípica, invitando a todos a la reunión 45 de este domingo que va a estar muy buena las competencias. Habrá dos selectivas muy importantes: El Clásico Burlesco (GII) y el Clásico Aviación Militar Bolivariana (GII).  

Trainer para este domingo tendrá un total de tres ejemplares en la cuadragésima quinta reunión. Comienza en la tercera competencia con el cuatroañero Convergente.

-Este caballo viene de finalizar tercero con Ekati King, una carrera muy buena, luego tuvimos un inconveniente con el aparato de partida en el Clásico Internacional Simón Bolívar y lamentablemente quedó retirado.

Se encuentra en una excelente condición, tuvo un buen briseo y un mejor ajuste. Considero que el “Pocho” Lugo lo conoce bastante bien y podrá hacer una buena competencia.

Luego en la novena de la jornada, tercera válida para el juego de 5y6 tendrá el compromiso de presentar a la potra castaña Isométrica con la monta de Yonkleiver Díaz.

-Esta yegua viene de fallar en su última competencia. Le hicimos una hematología y hubo un valor que estaba alterado, se corrigió ese tema y eso fue un problema que surgió para la carrera. La yegua tiene dos buenos briseos y se encuentra bastante bien en sus condiciones y va a hacer una fuerte rival.

Y cierras en la quinta válida que es la edición 71 del Clásico Aviación Militar Bolivariana (GII) con la yegua chilena Steady, montada por el destacado Francisco Quevedo.

-La última competencia de la yegua fue en el Simón Bolívar, por lo que llegó bastante bien después de esa competencia. Se ha mantenido a base de galopes, además que se mantiene en una gran condición física. Considero que es una carrera bastante pareja, y de acuerdo con la estrategia que haré con el jockey Francisco Quevedo, vamos a tratar de correr un poco más cómoda y considero que tendremos un buen final para este clásico.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada valencia
Viernes 21 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo