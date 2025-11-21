Conoce los ejemplares con los que Juan Carlos García Mosquera buscará visitar al recinto de ganadores en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Ya está todo listo para dar inicio a la reunión número 45, este domingo 23 de noviembre por lo que habrá una programación de 12 carreras que incluye: La 46ta edición del Clásico Burlesco (GII) y la edición 71 del Clásico Aviación Militar Bolivariana (GII)

El entrenador profesional Juan Carlos García Mosquera fue entrevistado por el equipo de Meridiano Web a fin de conocer los detalles de sus siete presentados para la jornada dominical.

La Rinconada: Entrenador Juan Carlos García Mosquera

-Un saludo para toda la afición hípica, invitando a todos a la reunión 45 de este domingo que va a estar muy buena las competencias. Habrá dos selectivas muy importantes: El Clásico Burlesco (GII) y el Clásico Aviación Militar Bolivariana (GII).

Trainer para este domingo tendrá un total de tres ejemplares en la cuadragésima quinta reunión. Comienza en la tercera competencia con el cuatroañero Convergente.

-Este caballo viene de finalizar tercero con Ekati King, una carrera muy buena, luego tuvimos un inconveniente con el aparato de partida en el Clásico Internacional Simón Bolívar y lamentablemente quedó retirado.

Se encuentra en una excelente condición, tuvo un buen briseo y un mejor ajuste. Considero que el “Pocho” Lugo lo conoce bastante bien y podrá hacer una buena competencia.

Luego en la novena de la jornada, tercera válida para el juego de 5y6 tendrá el compromiso de presentar a la potra castaña Isométrica con la monta de Yonkleiver Díaz.

-Esta yegua viene de fallar en su última competencia. Le hicimos una hematología y hubo un valor que estaba alterado, se corrigió ese tema y eso fue un problema que surgió para la carrera. La yegua tiene dos buenos briseos y se encuentra bastante bien en sus condiciones y va a hacer una fuerte rival.

Y cierras en la quinta válida que es la edición 71 del Clásico Aviación Militar Bolivariana (GII) con la yegua chilena Steady, montada por el destacado Francisco Quevedo.

-La última competencia de la yegua fue en el Simón Bolívar, por lo que llegó bastante bien después de esa competencia. Se ha mantenido a base de galopes, además que se mantiene en una gran condición física. Considero que es una carrera bastante pareja, y de acuerdo con la estrategia que haré con el jockey Francisco Quevedo, vamos a tratar de correr un poco más cómoda y considero que tendremos un buen final para este clásico.