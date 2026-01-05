LVBP anuncia nuevo calendario del Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

La pasión del beisbol venezolano está de regreso. Tras una breve pausa que mantuvo en vilo a la fanaticada debido a los acontecimientos ocurridos en el país el fin de semana, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) confirmó la reestructuración oficial del calendario para el Round Robin de la temporada 2025-2026. Con el objetivo de garantizar la fluidez de la postemporada, la junta directiva ha reprogramado los encuentros clave que definirán a los finalistas del torneo.

Esta nueva etapa de la semifinal comenzará con intensidad en dos plazas fundamentales: el Estadio Nueva Esparta en Guatamare y el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Los equipos buscan recuperar el terreno perdido tras los ajustes logísticos.

Calendario oficial de la semana: Del 7 al 11 de enero

La acción se reanuda oficialmente este miércoles 7 de enero. La LVBP ha diseñado una hoja de ruta que permite a los cinco equipos clasificados (Águilas del Zulia, Bravos de Margarita, Caribes de Anzoátegui, Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes) disputar sus encuentros pendientes bajo condiciones óptimas.

Jornadas y sedes confirmadas

La programación para los próximos días queda establecida de la siguiente manera:

Miércoles 07: Águilas vs. Bravos en Porlamar y Caribes vs. Magallanes en Valencia.

Jueves 08: Águilas vs. Bravos en Porlamar y Caribes vs. Cardenales en Barquisimeto.

Viernes 09: Cardenales vs. Bravos en Porlamar y Caribes vs. Magallanes en Valencia.

Sábado 10: Cardenales vs. Bravos en Porlamar y Magallanes vs. Águilas en Maracaibo.

Domingo 11: Cardenales vs. Caribes en Puerto La Cruz y Magallanes vs. Águilas en Maracaibo.

Es importante que los aficionados tengan en cuenta que los horarios de las jornadas de fin de semana están sujetos a cambios de última hora por motivos de transmisión televisiva o logística de traslado.

El Monumental Simón Bolívar mantiene sus fechas

Una de las noticias más esperadas por los capitalinos es la confirmación de los juegos en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas. Pese a los cambios en el cronograma general, se mantienen los dos compromisos establecidos en este recinto de primer nivel. Los Navegantes del Magallanes actuarán como locales en la capital en fechas estratégicas.