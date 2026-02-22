Sergio Llull destroza todos los récords de la Copa del Rey antes de la Gran Final

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Sergio Llull ya no solo es sinónimo de canastas imposibles; ahora es el dueño absoluto de la historia en la Copa del Rey de Baloncesto. En la previa de la Gran Final ante el Baskonia en Valencia, el capitán del Real Madrid ha grabado su nombre en letras de oro al pulverizar las marcas más legendarias del torneo.

Récord de minutos

Con su participación en las semifinales, Llull se ha convertido oficialmente en el jugador con más tiempo en pista en la historia de la competición. El balear suma ya 987 minutos, dejando atrás las marcas de dos mitos: Felipe Reyes (976) y Juan Carlos Navarro (973). A sus 38 años, su vigencia física y su peso en el esquema de Scariolo lo sitúan en una dimensión inalcanzable.

Caza al máximo anotador

La voracidad anotadora de Llull no se detiene. Tras superar los 466 puntos de Navarro, Sergio ya es el segundo máximo anotador histórico con 473 puntos. Ahora, el objetivo es el récord absoluto de Jordi Villacampa (491). Si el Llull anota 18 puntos en la final ante el Baskonia, igualará al mito de la Penya; con 19, se convertirá en el máximo realizador de todos los tiempos en el torneo.

El "Rey" de los títulos

Pero el récord que más ambiciona el capitán es el de trofeos. Si el Real Madrid levanta la Copa este domingo en el Roig Arena, Sergio Llull alcanzará los 8 títulos de Copa del Rey, superando el empate que mantiene actualmente (7 títulos) con Felipe Reyes, Juan Carlos Navarro y su compañero Rudy Fernández. Sería el jugador más laureado de la era ACB, quedando solo por detrás de las épocas de Epi y Luyk.

Los hitos de Llull en cifras:

Minutos: 987 (1º histórico)

Puntos: 473 (A 18 del récord de Villacampa)

Títulos: 7 (Busca el 8º para ser líder en solitario de la era ACB)

La Gran Final de este domingo no será solo un duelo por el trofeo, sino la oportunidad de ver a una leyenda viviente reclamar todos los tronos del baloncesto español.

