LMB: Yohander Méndez regresa a este equipo en Mexico

Suscríbete a nuestros canales

La directiva de los Sultanes de Monterrey ha confirmado el regreso de un brazo que ya sabe lo que es dominar el montículo del Estadio Mobil Super. El lanzador zurdo venezolano Yohander Méndez se reintegra a la rotación de los "Fantasmas Grises" para la campaña 2026, despertando una enorme expectativa entre la afición regiomontana que aún recuerda su impecable paso por la institución hace cuatro años.

Un reencuentro esperado tras un dominio histórico

El retorno de Méndez no es una incorporación cualquiera. Para los Sultanes, recuperar al carabobeño significa traer de vuelta a un abridor que rozó la perfección en su anterior etapa. En 2022, el siniestro dejó una grata impresión al registrar una marca invicta de siete victorias sin derrotas, acompañada de una efectividad de 2.78. Aquella actuación no solo lo consolidó como uno de los mejores lanzadores del circuito veraniego, sino que fue la pieza angular que llevó al equipo a disputar la Serie del Rey.

A sus 31 años, Méndez llega en una etapa de madurez profesional plena. Su paso previo por Nuevo León fue el trampolín que necesitaba para demostrar que su brazo estaba listo para desafíos internacionales de alto calibre, lo que eventualmente le permitió abrirse paso en el exigente beisbol del continente asiático.

El periplo por Asia

Tras deslumbrar en México, Yohander Méndez emprendió una travesía de tres temporadas en el Lejano Oriente. Entre 2023 y 2024, el zurdo vistió los colores de los Gigantes de Yomiuri en la NPB japonesa, una de las ligas más competitivas del planeta. Posteriormente, en 2025, trasladó su talento a Taiwán para defender la causa de los Uni-President Lions.

Esta experiencia acumulada en ligas donde la disciplina y el control son fundamentales, sugiere que el Yohander que verá la afición en 2026 es un lanzador mucho más cerebral y con mayores recursos que el que partió hace unas temporadas.

El impulso del campeonato con Magallanes

Otro factor que inyecta optimismo a la organización de Monterrey es el presente inmediato del lanzador. Durante el reciente invierno, Méndez volvió a casa para lanzar con los Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). En su tierra natal, no solo recuperó la potencia y el comando de sus envíos, sino que fue fundamental para que los filibusteros se alzaran con el título de campeón.