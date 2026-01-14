LMB: Henry Blanco lidera la presencia de mánagers internacionales para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) contará con una fuerte presencia de estrategia caribeña. Un mánager venezolano y cuatro dominicanos han sido confirmados para tomar las riendas de diversas franquicias, aportando su vasta experiencia tanto en las Grandes Ligas como en las ligas invernales de sus respectivos países.

Henry Blanco: la apuesta de los Sultanes

El venezolano Henry Blanco, quien recientemente ha liderado a los Bravos de Margarita en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), asumirá el reto de dirigir a los Sultanes de Monterrey. La organización regiomontana, una de las más tradicionales del circuito, busca bajo el mando de Blanco conquistar su undécimo campeonato.

La llegada de Blanco ocurre en un momento crucial para los Sultanes, quienes desean consolidarse nuevamente como los máximos contendientes de la Zona Norte. La directiva ha descrito al estratega venezolano como el pilar fundamental para instaurar una "nueva era de visión, disciplina y mentalidad ganadora", confiando en su capacidad para conectar con el pelotero latino.

El recorrido de Blanco en el béisbol es envidiable. Como jugador, se desempeñó como receptor durante 16 temporadas en la MLB, posición que le otorgó una visión privilegiada del juego. Tras colgar los arreos, su transición a los banquillos fue inmediata y exitosa.

Blanco fungió como coach y asistente en organizaciones como los Arizona Diamondbacks, Chicago Cubs y Washington Nationals. En su vitrina destacan dos anillos de Serie Mundial, obtenidos en 2016 con los Cubs y en 2019 con los Nationals. Además, su éxito en el invierno venezolano, donde recientemente llevó a los Cardenales de Lara a dos finales consecutivas, avala su capacidad para manejar la presión de los torneos cortos y competitivos como la LMB.

La legión dominicana

Junto al venezolano, cuatro figuras emblemáticas de la República Dominicana figuran entre los 20 estrategas anunciados oficialmente por la liga. Estos nombres no solo aportan conocimiento técnico, sino un peso histórico que eleva el nivel de la competición:

Fernando Tatis: El exgrandeliga asumirá la dirección de los Algodoneros de Unión Laguna . Este será un momento especial en su carrera, ya que marcará su debut como mánager dentro de la LMB.

Mendy López: Un viejo conocido de la afición mexicana por su poderío como bateador en años anteriores, ahora tomará las riendas de los Saraperos de Saltillo con el objetivo de devolver al equipo a los primeros planos.

Félix Fermín: El veterano y respetado estratega continuará al frente de los Tecolotes de los Dos Laredos , buscando dar el paso definitivo hacia la serie de campeonato en la Zona Norte.

Miguel Tejada: El "Pelotero de la Patria" y ex MVP de la Liga Americana, dirigirá a los Bravos de León en la Zona Sur, donde se espera que su liderazgo transforme la dinámica del equipo guanajuatense.

Con este equilibrio entre talento nacional y mánagers extranjeros de alto perfil, la LMB se prepara para una de las temporadas más competitivas de los últimos años, donde la estrategia desde el dugout será tan determinante como el talento en el diamante.