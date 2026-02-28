Chiqui Tapia - AFA: el escándalo que sacude la Finalissima

Suscríbete a nuestros canales

La AFA lleva meses en el centro de una tormenta que huele a corrupción sistémica. Claudio 'Chiqui' Tapia, su máximo dirigente, enfrenta acusaciones de blanqueo que amenazan con sacudir el fútbol argentino justo cuando la Selección se prepara para la Finalissima ante España.

Desde que Tapia asumió la presidencia, los sponsors de la AFA recibieron una instrucción: "no depositen en nuestra cuenta, paguen a estas empresas". Compañías sin relación alguna al fútbol recibían dinero, con el propósito de actuar como puente, para evitar la devaluación del peso.

Odeoma, una empresa española, y un salón de belleza en las afueras de Madrid se quedó con 8 millones de dólares lo que abrió sospechas. Adidas, Coca-Cola y Socios.com abrieron denuncias sobre la irregularidad de la AFA y su presidente. Un caso parecido al FIFA Gate de unos años.

El fútbol argentino en vilo con la Finalissima y el Mundial en el horizonte

Los clubes de la liga argentina cerraron filas con la AFA y secundaron la huelga del 5 al 8 de marzo. Ni la muerte de Diego Armando Maradona detuvo el fútbol argentino. Que lo haga esta crisis habla del peso real de Chiqui Tapia sobre todo el fútbol argentino.

El respaldo unánime de los clubes revela algo más profundo: la trama de corrupción toca a numerosas personalidades de diferentes entidades. No es un escándalo aislado. Es una red que sostiene a quienes deberían ser los primeros en rendir cuentas ante la justicia.

Argentina enfrenta una bomba institucional de cientos de millones desviados. FIFA observa con el Mundial 2006 y la Finalissima a la vuelta de la esquina. La directiva está señalada por sponsors, jueces y el propio Gobierno y en medio, una liga de fútbol prestigiosa por lo deportivo.

¿Cuándo es la Finalissima entre Argentina vs España?

La Finalissima 2026 se disputará el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar, el mismo escenario donde Argentina levantó el Mundial en 2022. Lionel Messi ante Lamine Yamal, campeones de América y Europa frente a frente. Un partido histórico que llega con el escándalo de AFA.