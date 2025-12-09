Escándalo en Argentina: Allanan a la AFA en investigación por presunto lavado de dólares

Suscríbete a nuestros canales

Momento de turbulencia en el fútbol argentino y su AFA (Asociación de Fútbol Argentino), después de que ya esté rodando en distintos medios de ese país la información de allanamientos a distintas sedes oficiales del máximo ente del balompié albiceleste.

Uno de esos portales en dar la información fue Infobae, por donde se detalló que el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, fue el protagonista de la orden para ejecutar nada más y nada menos que 33 allanamientos.

Todo esto relacionado dentro de la denominada 'causa Sur Finanzas' y en la que fueron visitadas sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares en la investigación "por supuesto lavado de dinero a la financiera de Ariel Vallejo".

Según Infobae: "el magistrado dispuso los procedimientos con órdenes de pedidos de información y también levantó el secreto fiscal sobre los investigados en el caso, informaron fuentes judiciales".

Más detalles de este caso relacionado con la AFA

Estos procedimientos también van de la mano de lo que ya había requerido en el caso la propia fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona. De allí, a que Armella haya previsto los mencionados allanamientos en la sede central de la AFA, su predio en Ezeiza y clubes, que presuntamente habrían mantenido contratos "de sponsoreo o bien obtenido préstamos de parte de Sur Finanzas".

En la actuación policial se habría buscado distintas documentaciones contables sobre esas operaciones en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero que tiene a cargo el magistrado mencionado.

Cuenta el mismo portal que San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas figuran entre los clubes allanados e inmersos en la investigación. Así como también detallaron que todo el proceso de allanamientos estuvo bajo la batuta de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, con participación del área operativa de la DGI.

Finalmente, habrá que seguir muy de cerca el proceso, en el que se busca investigar más a fondo si existe alguna conexión entre Sur Finanzas y la propia AFA, hoy en manos de Claudio Fabián 'Chiqui' Tapia, al tiempo que también quiere aclararse si existe la participación de los distintos clubes.