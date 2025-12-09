Estos equipos están quedando fuera de los playoffs

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional está siendo una de las más parejas en los últimos años. No obstante, al entrar en la recta final es importante chequear qué equipos deben "apretar el acelerador", para no quedarse fuera de la postemporada.

Nuevamente el formato se repite y esto quiere decir que obtendrán un cupo directo cuatro organizaciones. Mientras que dos pelearán en el play in y las dos últimas quedarán inmediatamente eliminadas.

Así marcha la tabla de posiciones actualmente:

Bravos de Margarita (25-19) Caribes de Anzoátegui (22-20) Tigres de Aragua (23-21) Águilas del Zulia (22-21) Cardenales de Lara (22-22) Navegantes del Magallanes (20-23) Tiburones de La Guaira (20-24) Leones del Caracas (18-23).

Esto quiere, que si la temporada regular concluyera hoy, los dos conjuntos que quedarías fuera de los playoffs, serían Tiburones y Leones. Por su parte, Cardenales y Magallanes lucharían el último cupo en el duelo de comodín.

Nada está definido:

Sin embargo, a esta alturas nada está dicho y ningún equipo tiene asegurada, no la clasificación, ni su eliminación. De hecho, aunque se escapó ligeramente con cinco choques de diferencia del Caracas, del segundo al último lugar es otra historia.

La ventaja entre el segundo puesto y la novena del sótano, es de apenas tres desafíos y aún hay equipos que todavía le restan 14 compromisos de la ronda regular. Esto quiere, que todavía hay camino por recorrer y nada está escrito, hasta el momento.