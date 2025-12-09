LVBP: Nuevo importado de Leones del Caracas se reportó a la manada

Suscríbete a nuestros canales

De conocimiento público han sido los reiterativos problemas que Leones del Caracas han tenido con todo su pitcheo en esta temporada 2025/2026 de la LVBP, situación que se agravó por la política gerencial de la organización en no completar la correspondiente cuota de seis jugadores importados.

Como se sabe, por demasiado tiempo los melenudos solo hicieron uso de dos cupos para foráneos, y aunque disponer de los seis tampoco será plena garantía para la resolución de los problemas, definitivamente era una acción obligada. No hay peor diligencia que aquella no realizada, en resumidas cuentas.

Leones del Caracas concretaron dos

El tan esperado anuncio ocurrió hace pocas horas, con la contratación de los serpentineros DJ Johnson y Sammy Tavárez, ambos derechos y el primero de ellos se reportó al conjunto este 9 de diciembre, así lo informa la organización caraquista a través de su Departamento de Prensa.

En la gráfica se apreció a Johnson con su indumentaria y un par de equipos de prácticas. Queda ver si en definitiva es inscrito para el róster de esta semana, que para el equipo comenzará este miércoles en Valencia para el duelo contra Navegantes del Magallanes.

LVBP - DJ Johnson - Beisbol - Estadísticas - Números

De 36 años, DJ (Daniel Stuart) acumuló experiencia de 3 años en la MLB; 2018 y 2019 con Rockies de Colorado, 2021 con Guardianes de Cleveland y Rays de Tampa Bay. Totalizó 35.2 entradas, siempre como relevista dejando 4.54 en promedio de carreras limpias permitidas más 1.45 de whip.

En Ligas Menores han sido 10 temporadas 427.2 tramos, 334 partidos, 1 solo como abridor, 3.79 de efectividad y 1.39 en whip. El reciente verano formó parte de los Tigres de Quintana Roo en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), desde hace tiempo dominada por bateadores donde el nuevo león quedó con 4.98/1.56.