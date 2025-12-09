Champions League: Así quedó la tabla de posiciones tras los resultados de este martes

Suscríbete a nuestros canales

La acción regresó este martes 9 de diciembre a la Champions League para el inicio de la disputa en la sexta jornada de la fase liguera del certamen 2025-26. Con varios duelos estelares en la programación y que se llevaron muchos focos.

Uno de ellos fue el que protagonizó el FC Barcelona en su Sportify Camp Nou ante el Eintracht Frankfurt, que en la previa era un duelo con urgencias para los culés, necesitados de un triunfo para recuperar terreno en la clasificación.

Los azulgranas lograron llevarse los tres puntos, tras el 2-1 y llegar a las 10 unidades, que momentáneamente los registran en la casilla 14 del torneo, con una misma puntuación de equipos como el Borussia Dortmund, Manchester City y Sporting de Portugal. No obstante, Liverpool pudo sacar una alegría después de ganar al Inter de Milán (0-1), alcanzando los 12 puntos y el puesto ocho en la tabla.

A su vez, el otro gran partido tenía como referente al Bayern Múnich, que se midió al Sporting y logró cumplir el reto de la victoria, con marcador de tres tantos por uno en contra.

El resto de resultados en la jornada de la Champions League

En el primer compromiso de la fecha estuvieron presentes los conjuntos del Kairat y el Olympiacos, este último que terminó llevándose el triunfo por la mínima (0-1). Esa derrota dejó al equipo de Kazajistán en el puesto 35 con solo un punto en registro, mientras el cuadro griego subió al casillero 26, cerca de la estación 24 que les permitiría jugar los playoffs.

Luego la otra gran sorpresa la dio Atalanta venciendo al mismísimo club campeón del reciente Mundial de Clubes, el Chelsea, por una pizarra de 2-1 y que les permite ahora estar sorpresivamente en la tercera plaza con 13 unidades, mientras el conjunto inglés quedó en la casilla 11 con 10 puntos. Los otros resultados quedaron de la siguiente manera:

Mónaco 1 - 0 Galatasaray.

Union Saint-Gilloise 2 - 3 Marsella.

PSV 2 - 3 Atlético de Madrid.

Tottenham 3 - 0 Slavia Praga.

El resto de la sexta jornada de la fase liguera en Champions League se jugará este miércoles 10 de diciembre, con un duelo estelar entre Real Madrid y el Manchester City.