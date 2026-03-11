Puerto Rico pierde a su máxima figura para el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Puerto Rico acaba de recibir un duro golpe administrativo para el Clásico Mundial de Beisbol 2026. El cuadro boricua recibió la pésima noticia de no poder contar con uno de sus grandes figuras para lo que resta del campeonato. Una jugada que debilita mental y moralmente al equipo.

José Berríos que originalmente recibió la autorización para jugar con Puerto Rico, ahora no podrá hacerlo. El gerente general Carlos Beltrán confirmó que el derecho no fue aprobado por la aseguradora para los cuartos de final. Debilitando las opciones de la selección.

El sueño de ver a 'La Makina' reforzando el bullpen de Puerto Rico se desvaneció este martes. La decisión de la póliza se basa en una inflamación en el codo que afectó al abridor de Azulejos de Toronto durante el 2025. Los requisitos médicos frenaron su incorporación.

Pese a la baja de Berríos, el cuerpo técnico liderado por Yadier Molina confía en el talento disponible. La escuadra caribeña ha superado adversidades previas y mantiene su enfoque en llegar a las semifinales. El equipo ahora está centrado en seguir avanzando en el torneo.

Puerto Rico y su larga lista de ausentes en el Clásico Mundial 2026

La ausencia de José Berríos se suma a una lista crítica de figuras estelares. Estrellas de la talla de Francisco Lindor y Carlos Correa no recibieron el permiso de sus organizaciones. Tampoco figuras complementarias en el roster como: Víctor Caratini y Alexis Díaz.

Bajas que terminan siendo sensibles para formar un grupo competitivo y pelear el Clásico Mundial. A pesar de eso, Yadier Molina ha logrado encajar las piezas de su roster para mantenerse con una ofensiva constante. Y ahora seguirán con la misma tónica, tras la baja de Berríos.

Emilio Pagan tampoco es parte de los lanzadores de Puerto Rico. Que originalmente no iban a contar con: Yacksel Ríos, Jovani Morán y Luis Quiñones. Sin embargo, estos peloteros lograron negociar con MLB y WBC para afrontar el torneo con la selección boricua.