Luz verde para "La Makina": Berríos se une a Puerto Rico en los cuartos de final

Puerto Rico acaba de recibir una inyección de potencia para su rotación. El derecho de los Toronto Blue Jays, José Berríos, ha recibido la autorización oficial para unirse a la selección nacional de cara a la fase de eliminación directa del Clásico Mundial de Béisbol (CMB).

El visto bueno de Toronto

El mánager de la novena boricua, Yadier Molina, confirmó la noticia este martes, señalando que la organización de los Blue Jays dio el "sí" tras evaluar el estado físico del lanzador.

"Recibimos la noticia hoy; estará disponible para la segunda ronda", comentó Molina con entusiasmo previo al duelo contra Canadá, según reportó Shi Davidi de Sportsnet. "Está dentro. Me alegra mucho la noticia porque sabemos lo que José aporta al grupo".

Superando los obstáculos del seguro

La inclusión de Berríos no fue sencilla. Originalmente, el diestro no figuró en la plantilla inicial debido a complicaciones con el seguro tras un cierre de temporada 2025 accidentado. Berríos terminó el año pasado en la lista de lesionados por una inflamación en el codo, lo que le impidió participar en el histórico avance de los Blue Jays hasta la Serie Mundial.

Sin embargo, su desempeño en la actual Liga de la Toronja ha despejado las dudas. En lo que va de primavera con Toronto, registra una efectividad de 3.38 y un WHIP de 1.13, acumulando siete ponches en 10.2 entradas de labor.

Un veterano del "Team Rubio"

Esta será la cuarta aparición de Berríos en el Clásico Mundial, consolidándose como uno de los pilares históricos del equipo, habiendo representado a la isla en las ediciones de 2013, 2017 y 2023. Su experiencia en escenarios de alta presión será vital para las aspiraciones de Puerto Rico.

Aunque Molina no ha confirmado el día exacto de su apertura, el calendario juega a su favor. Su última salida en entrenamientos de primavera fue el 6 de marzo, lo que le permitiría llegar al montículo en los cuartos de final con un descanso ideal de seis o siete días.

El camino a Houston

Puerto Rico, que ha convertido el Estadio Hiram Bithorn de San Juan en una auténtica caldera, ya aseguró su boleto a los cuartos de final por primera vez desde 2017 tras vencer a Cuba el lunes.

Con la clasificación en el bolsillo, el objetivo ahora es el liderato del Grupo A. De vencer a Canadá, los boricuas viajarían a Houston como primeros de grupo para enfrentar al segundo clasificado del Grupo B, buscando un puesto en las semifinales de este torneo que mantiene en vilo a toda la isla.