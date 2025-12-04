MLB: El brazo fuerte se queda: Rojos de Cincinnati retienen al cerrador Emilio Pagán por dos años

Suscríbete a nuestros canales

Los Rojos de Cincinnati han dado un paso crucial para estabilizar y fortalecer su bullpen de cara a la próxima temporada. La organización ha asegurado la continuidad de su cerrador estrella, Emilio Pagán, con un lucrativo contrato multianual, según informan Ken Rosenthal y C. Trent Rosecrans de The Athletic.

Detalles del Acuerdo

El acuerdo entre los Rojos y el pitcher derecho fue pactado de la siguiente manera:

Contrato: Dos años y 20 millones de dólares .

Impacto: La firma garantiza que Pagán, una pieza clave en la estrategia de cierre de juegos, permanezca en Cincinnati, ofreciendo veteranía y experiencia al cuerpo de relevistas.

Desempeño Estelar en 2025

Pagán, quien cumplirá 35 años durante la temporada, viene de una de las campañas más destacadas de su carrera en 2025, su segunda temporada con los Rojos. Sus métricas clave reflejan su dominio en las entradas finales:

Efectividad: Registró una sólida Efectividad (ERA) de 2.88 en 68 2/3 entradas lanzadas.

FIP: Su Fielding Independent Pitching (FIP) fue de 3.72 , un indicativo de que su rendimiento estuvo sólidamente respaldado.

Salvamentos: Sus 32 salvamentos lo ubicaron en un destacado segundo lugar en toda la Liga Nacional, solo superado por el pitcher derecho de los Padres de San Diego, Robert Suárez.

Trayectoria y Valor en el Mercado

A punto de comenzar su décima temporada en la MLB, Pagán cuenta con una carrera respetable que incluye una Efectividad de 3.66, un WHIP de 1.07, y un total de 65 salvamentos en 506 2/3 entradas.

La retención de Pagán es significativa en un invierno donde el mercado de cerradores de élite ha estado muy activo. Su firma representa uno de los movimientos más recientes en una posición que ha visto a varios nombres importantes cambiar de aires:

Devin Williams firmó con los Mets de Nueva York.

Ryan Helsley se unió a los Orioles de Baltimore.

Raisel Iglesias renovó con los Bravos de Atlanta.

Al asegurar a Pagán, los Rojos se mantienen competitivos en una División Central de la Liga Nacional que promete ser disputada, confirmando su compromiso con un equipo que aspira a la postemporada.