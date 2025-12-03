Junior Alvarado, entre los Mejores Jockeys del Mundo en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana se dio a conocer el listado final del Longines World’s Best Jockey, donde se informó que el jinete James McDonald se erigió como el mejor del mundo en 2025, por segundo año consecutivo y tercera vez en los últimos cuatro años.

Alvarado entre los mejores del mundo

Dentro de ese prestigioso listado, se ubicó el jinete venezolano Junior Alvarado, quien finalizó en el decimoquinto (15to) lugar con 36 puntos conseguidos. Estos puntos fueron el resultado de tres victorias en pruebas de Grado 1 (GI) que están entre las 100 mejores carreras del mundo, según la International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).

Alvarado triunfó el primer sábado de mayo en el Kentucky Derby GI, el primer paso de la Triple Corona de ejemplares tresañeros para Estados Unidos, montando al ejemplar Sovereignty. Posteriormente, en el mes de junio, volvió a triunfar en el Belmont Stakes GI, que cierra la Triple Corona norteamericana.

Finalmente, en el mes de agosto, el jinete venezolano se volvió a montar en el hijo de Into Mischief para ganar el Travers Stakes GI, considerado como el "Derby de Medio Verano". Con estos importantes logros, Alvarado sumó 12 puntos en cada victoria para completar las 36 unidades antes mencionadas.