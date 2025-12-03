Organizador de Miss Universo emprende demanda contra Fátima Bosch

Suscríbete a nuestros canales

Una demanda contra Fátima Bosch, Miss Universo 2025, fue interpuesta por el organizador de la edición 74 del certamen, Nawat Itsaragrisil, ante las autoridades tailandesas luego de la confrontación que se hizo pública entre los dos.

La Organización Miss Tailandia que preside el empresario tailandés ha emitido un comunicado donde afirma que se procedió de manera legal contra la mexicana tras abandonar el país. Además, aclararon sobre supuestos insultos que habría hecho Nawat contra la reina de belleza.

Fátima Bosch en problemas con la Ley

Mientras Fátima Bosch inicia sus compromisos como Miss Universo, en Tailandia, se le acusa de delitos de difamación luego de que, en varias entrevistas, la tabasqueña asegurara que Itsaragrisil la llamó “tonta” durante su altercado.

"Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó "tonta" a la Srta. Fátima Bosch. Lo que dijo fue 'daño', lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas", se explica en el comunicado.

Enfrentamiento en el Miss Universo

Al principio de la concentración de Miss Universo, que se llevó a cabo en Tailandia, un escándalo sacudió a todo el certamen después de la confrontación cara a cara de la representante de México y el empresario tailandés a cargo de la producción de la edición 74.

Todo ocurrió en la entrega de bandas oficiales, cuando Nawat confrontó a la candidata por no querer hacer promociones de una cena que estaba en disputa a través de las votaciones del público. Sin embargo, Bosch alzó su voz ante las palabras del tailandés.

Como muestra de apoyo, sus compañeras e incluso Victoria Kjær Theilvig, reina saliente, se sumó y abandonó la sala.