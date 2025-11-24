Amenazan con no enviar candidatas al Miss Universo tras polémico triunfo de Fátima Bosch

Suscríbete a nuestros canales

Ante la falta de transparencia en el resultado que dio como ganadora a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, varias organizaciones han amenazado con no enviar a más candidatas al certamen de belleza.

Aunque el presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha ya ha salido a desmentir el presunto fraude cantado por el exmiembro del jurado Omar Harfouch y los fanáticos, los comunicados con posturas radicales no se han hecho esperar.

Organizaciones advierten no seguir con el Miss Universo

Una de las primeras organizaciones en pronunciarse fue Miss Francia a través de un comunicado firmado por su presidente Frédéric Gilbert, quien habría manifestado un profundo descontento por lo que describe como una "falta de transparencia" en la selección y evaluación de las participantes.

"Todos pagamos una cuota de licencia para enviar a alguien, así que tendrán que rendir cuentas. No podemos simplemente ocultarlo. Puede haber errores. Pero ante esta serie de contratiempos, tendrán que dar explicaciones", dicta el escrito.

Además, como consecuencia la directora de la Organización Miss Guyana y Ghana, ha puesto su renuncia por la controversia del certamen internacional.

Para los seguidores del concurso, esto es un ultimátum y declaración para no enviar más candidatas al Miss Universo.

Apoyo a la Organización Miss Universo

Así como unos desconfían de los criterios tomados en cuenta para elegir a la nueva Miss Universo, otros respalda a la Organización Miss Universo, confiando plenamente en su proceso de selección.

Magali Febles, directora nacional de Miss República Dominicana y El Salvador, ha mantenido una postura fiel al certamen internacional. En el escrito resalta la integridad de Raúl Rocha y los años que lleva dentro de la industria.

Prince Julio César, director de Miss Cuba, se sumó en apoyo al empresario mexicano, aceptando plenamente el veredicto de los jueces emitido en la noche del 21 de noviembre en Tailandia.