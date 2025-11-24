El antes y después de Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

Tras la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, las redes sociales han explotado por imágenes de cómo era la mexicana antes de estar en el ojo público. Páginas han mostrado la etapa de la infancia y adolescencia, de la modelo nacida en Tabasco.

Antes y después de la reina

Fátima tuvo una adolescencia tranquila en la compañía de sus padres y de su hermano Bernardo Bosch, quien ha llamado la atención en las últimas semanas de los medios por su físico de galán.

La cuarta mexicana en ganar el título para México, se ve en las fotos con una nariz totalmente diferente a la que se vio en la final del Miss Universo 2025, celebrando en Tailandia. Aún no se ha confirmado si tuvo alguna operación para entrar al nacional de Miss México, que se realizó hace algunos meses.

La publicación realizada en una página de TikTok se muestra que Bosch era una joven tranquila, sin utilizar mucho maquillaje o tener el cabello siempre arreglado.

Además, la mexicana en su perfil de Instagram ha posteado fotos y videos de lo mucho que le gusta estar al natural y mostrar esa piel blanca y llena de pequitas que tiene.

Polémica por la victoria

Tras la coronación de la belleza de 25 años, se ha formado una polémica muy grande ya que aseguran que no era la más bella y preparada para llevarse la corona.

Afirman que el padre, el señor Bernardo Bosch Hernández, ayudó al presidente del certamen Raúl Rocha, en un supuesto proyecto en Petróleos Mexicanos (Pemex).