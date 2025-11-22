Fátima Bosch ya había sufrido de rechazo en el Miss México

Suscríbete a nuestros canales

La mexicana Fátima Bosch no solo se alzó con la corona del Miss Universo 2025 en Tailandia, sino que en la actualidad, es una de las reinas universales que no ha sido bien recibida por el público.

No obstante, la polémica que la rodea no se limita solo a la noche final del máximo concurso, pues, recientemente el público recordó cuando ya había sido "rechazada" en la noche final del Miss México, primera victoria que anotó a su historial de belleza.

Fátima Bosch y la polémica que la persigue

Desde la noche en que fue elegida representante nacional en Jalisco, el ambiente reflejaba tensión y mientras 27 de las 31 participantes nacionales abandonaban el escenario tras su victoria, solo cuatro candidatas permanecieron para felicitarla.

Ese gesto silencioso y ruidoso al mismo tiempo encendió los focos y las redes sociales en México y más allá. Al notar el rechazo de sus compañeras, Bosch optó por un mensaje que resonó en tono conciliador.

“Yo invitaría a todos a que hubiera una verdadera sororidad entender que solamente una pueda ganar, aprender a perder”. Con esas palabras, la nueva reina no sólo recogía su cetro, sino que reclamaba un espacio de respeto, empatía y compañerismo en un mundo de competencia feroz.

Otro escándalo protagonizado por la mexicana

La polémica no se quedó en los pasillos del certamen mexicano. A principios de la concentración del Miss Universo 2025, Bosch se enfrentó al presidente del certamen en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, quien la llamó “tonta” delante de otras candidatas y medios.

El incidente quedó registrado en videos que circularon en redes y al día de hoy, seguidores del templete insinúan que, aquel fatídico episodio formó parte de una estrategia para darle notoriedad a la nueva reina.