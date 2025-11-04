Miss México denuncia violencia en Miss Universo 2025: "Fui insultada"

Suscríbete a nuestros canales

Un bochornoso momento fue lo que se vivió en el día tres de Miss Universo 2025, por el enfrentamiento de Miss México Fátima Bosch, y el empresario Nawat Itsaragrisil. La belleza del país azteca en plena imposición de bandas alzo la voz, pidiendo respeto al hombre, quien es un alto organizador del evento realizado en Tailandia.

Mal momento

En los videos que corren en las plataformas digitales aparece la Miss México muy molesta saliendo de la sala del evento, siendo apoyado por sus compañeras latinas, entre ellas Miss Venezuela Stephany Abasali.

La situación comenzó cuando Nawat confrontó en pleno evento a la delegada mexicana, por no publicar contenido sobre el país anfitrión, situación que subió de tensión de manera rápida, cuando la belleza se defendió.

Fátima rompió el silencio

Durante un encuentro con los medios la joven de piel blanca y ojos claros, declaró que el también presidente de Miss Grand Internacional, la atacó delante de todo el grupo de delegadas provenientes de todo mundo.

La joven describió el bochornoso momento como algo “insultante e irrespetuoso”, que jamás en su vida había experimentado.

"Como país tienen todo mi respeto, realmente amo a Tailandia. Los respetos a todos ustedes, creo que son personas increíbles, pero lo que hizo el director no es respetuoso. Fui insultada e irrespetada delante de mis compañeras. Me llamó estúpida y me gritó. Yo no había hecho nada malo", dijo Fátima sin nada de miedo.

Las delegadas latinas se unieron a la salida de la modelo oriunda de Tabasco, quieres se fueron del recinto junto a Victoria Kjaer Miss Universo 2024, quien también se mostró muy furiosa por la actitud del polémico empresario.