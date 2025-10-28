La controversial salida de Estonia a Tailandia para el Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

Varias candidatas del Miss Universo 2025 han partido rumbo a Tailandia para la celebración de la edición 74 del certamen de belleza que, como cada año algunas misses generan controversia por su peculiar salida o llegada al país sede.

Miss Estonia 2025 junto a su organización decidieron no pasar desapercibido en su salida al país asiático. En redes sociales se viralizó un video de la modelo dentro de una caja de juguete de cristal al mejor estilo de Barbie.

La rubia usó un vestido azul rey ajustado a su cuerpo y cómo accesorio indispensable su corona de reina mientras era trasladada a la terminal aérea para tomar su vuelo. Brigitta Schaback se metió en su papel que saludó como toda una muñeca a las cámaras.

Críticas por su espectáculo

Sin embargo, su salida fue comentada varios usuarios criticaron su manera de llamar la atención en medio del luto que vive Tailandia por la muerte de la reina madre. Para muchos fanáticos no fue la mejor forma de asistir al concurso por el duelo que viven los tailandeses.

En su llegada, Miss Estonia cambió de vestuario a uno acorde a la ocasión con un vestido negro largo para visitar un pequeño altar a la reina para rendir honores.

“Llegamos a Tailandia con cariño y condolencias para el pueblo tailandés, que lamenta el fallecimiento de su amada Reina Madre Sirikit. Su gracia sigue inspirando a generaciones”, escribió la reina de belleza.

Estrategia y creatividad

A pesar de las opiniones, fue una salida cargada de creatividad y mucha estrategia para voltear a mirara a la representante de Estonia, quien gracias a su ingenio ha sido titular de portales internacionales.