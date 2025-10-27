Stephany Abasali llega con toda su artillería a Tailandia para el Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

Como muchos dicen: la competencia del Miss Universo no inicia hasta que llega la venezolana y… llegó, la Miss Venezuela 2024, Stephany Abasali arribó en la mañana de este 27 de octubre en Tailandia, sede del certamen de belleza en su edición número 74.

La modelo de 25 años partió desde el Aeropuerto Internacional de Miami, en donde fue despedida entre consignas, aplausos y buenos deseos por parte de sus seguidores.

En su salida, lució un total black de dos piezas, con bordes de encaje blanco, colores que cumple con el luto nacional que vive Tailandia por la muerte de su reina madre. Incluso, en la terminal aérea, Abasali confirmó que no quería ambiente de fiesta para guardar respeto a la nación.

Stephany Abasali llega a Tailandia

Luego de horas de vuelos, finalmente la Miss Venezuela pisó el país asiático para ser recibida con honores por un grupo de fanáticos tailandeses.

Para esta ocasión, Stephany Abasali decidió cambiar de atuendo, pero, sin perder el código de vestimenta por el luto. La parte superior con botones dorados combinados a la perfección con una falda que realzaba su elegancia.

Durante su compartir con los allegados, la reina de belleza ofreció unas palabras en tailandés que dejó sin palabras a los locales y redes sociales.

Aunque la venezolana a lo largo de su preparación ha recibido comentarios de odio, en su último directo dejó claro que va con fuerza en su participación en el Miss Universo 2025.