Conoce el día que Stephany Abasali partirá a Miss Universo 2025 en Tailandia

La modelo ya tiene la fecha de saluda para pelear por la corona universal 

Por

Elvis González
Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 03:05 pm
Stephany Abasali / Cortesía
Venezuela se prepara para lo que será la competencia de Miss Universo 2025, con la representación de la modelo y estudiante de Economía Stephany Abasali. Ya se conoce el día que la belleza de piel blanca y cabello castaño, partirá a la concentración universal para representar al país.

Salida de Abasali de Miami

Será mañana sábado 25 de octubre que Abasali viajará a tierras asiáticas para representar el tricolor nacional y tratar de ganar la octava corona, que no se obtiene desde el año 2013 con María Gabriela Isler, en Rusia.

La joven de 25 años partirá desde el Aeropuerto Internacional de Miami, a las 7:30 de la noche, en la terminal H. En un poster oficial realizado por una página, hacen un llamado a todos los venezolanos en la ciudad del sol en asistir a la despedida de la reina, para llenarla de energía y fuerza.

La Miss Anzoátegui 2024 se encuentra en Miami desde hace varias semanas finalizando su entrenamiento con grandes profesionales, como Moncho Ramírez, Giovanni Laguna, Jesús Tovar, Juan Bautistta y Shatrin Alcedo, junto al equipo de Miss Venezuela con Nina Sicilia y Harry Levy.

Rumbo a Tailandia

La llegada de Venezuela marcará el comienzo del certamen más importante del mundo, que se realizará en Tailandia, el 21 de noviembre.

Varias candidatas ya han partido al país anfitrión para la justa de belleza como Miss Congo, Nepal, Paraguay, Honduras, Costa de Marfil, Ecuador y Nueva Zelanda.

Viernes 24 de Octubre de 2025
