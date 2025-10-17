Stephany Abasali saca toda su artillería rumbo al Miss Universo ¡Buscando corona!

Suscríbete a nuestros canales

A solo días de comenzar Miss Universo 2025, la Miss Venezuela Stephany Abasali, sigue sacando toda su fuerza para llevarse la octava corona. La joven de 25 años, ha posteado la tarde de este viernes 17 de octubre un video, que ha encendido las redes sociales.

Sacando toda la fuerza

Tras los múltiples señalamientos de que la modelo tenía baja energía en pasarela, ha decidido demostrar que no es así, derrochando actitud, fuerza, miradas, cabello y temple, desde la ciudad de Miami.

La belleza estuvo asesorada para el video por Giovanni Laguna, encargado de su cabello, Juan Bautista, con el maquillaje y Jesús Tovar, cuidando cada detalle de la belleza que es apodada en redes sociales como “La joven millonaria”.

Desde su partida a Estados Unidos, Abasali se ha estado preparando con diversos profesionales, como Tammy Sus Banko, entrenadora personal de reinas de belleza como Sheynnis Palacios y Paulina Vega.

“Cada detalle cuenta cuando se trata de representar la belleza, la elegancia y el orgullo de un país. Juntos le dan vida a una imagen que refleja preparación y disciplina”, ha escrito Laguna sobre la venezolana.

Rumbo a Tailandia

Hace días Stephany estuvo en Telemundo, en el que compartió con Osmel Sousa, quien le dedicó unas hermosas palabras y que la ve como una de las más bellas para la competencia universal.