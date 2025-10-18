MLB

LVBP : Cardenales logra primer triunfo con hit de oro de Rangel Ravelo

El cubano llegó a 300 hits de por vida en la LVBP

Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 10:19 pm
Foto: Prensa Cardenales
El conjunto de los Cardenales de Lara logró el primer triunfo de la temporada en un emocionante duelo de pitcheo ante los Navegantes del Magallanes gracias a un hit de oro del cubano Rangel Ravelo, quien se convirtió en el tercer importado de la franquicia en llegar a 300 hits de por vida.

En un cerrado duelo de pitcheo en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, el bullpen de ambas novenas solo permitió un hit a su rivales a lo largo de cuatro episodios. Hasta que, en el cierre del noveno, Rangel Ravelo decidió con sencillo el triunfo crepuscular para sacudirse dos derrotas consecutivas ante los Tigres de Aragua.

Rangel Ravelo histórico

Con su hit, Ravelo se unió a Tom Evans (313) y Orlando González (304) como los únicos importados con 300 imparables en la franquicia de los Cardenales de Lara.

