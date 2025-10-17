LVBP: Águilas del Zulia revela precios de sus entradas para esta temporada 2025

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia anunciaron los precios de las entradas para esta temporada 2025-2026 de la LVBP, generando gran expectativa entre los fanáticos zulianos. La información, compartida a través de los canales oficiales del equipo, busca facilitar el acceso al estadio Luis Aparicio “El Grande”, sede de los juegos del equipo aguilucho.

El equipo ofrece dos formas de adquirir boletos para los juegos: entrada individual y paquete por series.

Entrada individual : Válida por un solo juego según la sección elegida. Precios: VIP $12, General $10, Laterales $5 .

: Válida por un solo juego según la sección elegida. . Paquete por series: Incluye las dos series semanales completas. Precios: VIP $36, General $30, Laterales $15.

Estas opciones buscan adaptarse a distintos presupuestos y asegurar la asistencia de los seguidores durante toda la temporada.

Los boletos se pueden comprar en la página web oficial del equipo (www.aguilas.com), de manera rápida y confiable. También se habilitó la opción de pagos en cuotas, pensada para que los fanáticos puedan asistir a los partidos sin afectar su economía personal.

Las Águilas ya disputaron su primer juego de la temporada en casa ayer jueves 16 de octubre, frente a los Tiburones de La Guaira, ganando 5-1, y continuarán hoy viernes con Tiburones y mañana sábado 18 y domingo 19, enfrentarán a los Navegantes del Magallanes.

Con los primeros juegos ya disputados, la temporada 2025-2026 de la LVBP promete momentos de gran emoción, rivalidad y espectáculo en Maracaibo. El equipo espera consolidar su afición y mantener la pasión por el béisbol profesional durante toda la temporada.