Barcelona obligado a sorprender en el siguiente once titular en LaLiga

A la lista de las noticias negativas para el Barcelona se sumó una más. No cualquiera, porque esta genera cambio de planes en la agenda del técnico Hansi Flick para el partido de este sábado ante Girona.

El estratega está obligado a cambiar probablemente su primera puesta en escena, tras la confirmación que Ferrán Torres no podrá estar disponible para el encuentro, después de resentirse de algunas molestias que ya acarreaba del parón de selecciones.

Ahora bien, eso sumó la séptima gran baja del equipo a los ya sonados Ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Dani Olmo, Raphinha y Lewandowski, en un contexto en el que la parte ofensiva se ha llevado la peor situación.

No obstante, lo anterior genera que los planes del entrenador alemán deban ser sometidos a cambios, al no poder contar para el derbi con sus dos '9' esta temporada: Torres y Lewandoswki.

Marcus Rashfor el llamado a la acción por Barcelona

El delantero inglés llegó como anillo al dedo al club y este escenario lo demuestra. Ha podido ser solución a cada baja en ataque y contra Girona volverá a ser el recurrente para Flick.

Desde el diario Sport señalan que el técnico baraja poner al atacante británico en el centro de la ofensiva, que tendría más sorpresas con la no inclusión de entrada de Lamine Yamal y Fermín López, sobre los que se advirtió no están para jugar los 90 minutos.

Eso abre todo el camino para que Rashford tenga de acompañante en ataque a Roony Bardghji en el sector diestro. La gran duda nace sobre el nombre que se apuntará por la izquierda y desde Sport asumen que el as bajo la manga sería colocar a Alejandro Balde.

En la Cadena SER mencionaron que fue probado en entrenamientos y habría convencido. De no decantarse por ese perfil, la otra gran posibilidad es Toni Fernández, que estaría en sus primeros minutos oficiales con el primer equipo en la temporada.