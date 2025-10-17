Flick explota por los rumores entorno a Lamine Yamal

Suscríbete a nuestros canales

En España los principales medios deportivos comenzaron a circular rumores sobre Lamine Yamal y una supuesta indisciplina, que lo sacaría del once titular ante el PSG en el duelo por la Champions League, tras llegar tarde a un entrenamiento.

Las especulaciones crecieron a tal punto que, circuló que, los directivos culé le exigieron a Hansi Flick que lo pusiera de titular de todos modos. Se dijo también que el entrenador alemán se encontraba molesto y presionado. Pero este viernes, el DT aclaró tajante todos los rumores.

Hansi Flick, fue preguntado durante la rueda de prensa previo al encuentro ante el Girona, sobre esta supuesta indisciplina de Lamine Yamal en los entrenamientos, respondió: "Antes que nada, me gustaría preguntar de dónde sacaste esa información. El rumor no es cierto, es una completa estupidez. Quien lo haya inventado está mintiendo. Aquí, en este club, con Deco y la directiva, yo valoro mucho su confianza en nuestro trabajo. Tenemos una confianza plena y mutua, y nunca pedirían algo así".

Además, el alemán reiteró el mensaje para disipar por compañeros cualquier duda "Esto es un disparate total, y no tengo nada que ocultar, porque es totalmente falso. Y si alguien dijo eso, está mintiendo".

Con relación a las bajas que tiene el equipo azulgrana, el entrenador alemán dijo: “Lamine y Fermín han vuelto, pero no pueden jugar los 90 minutos. Echamos de menos a Raphinha, es importantísimo… no tardará en volver”.

Por último, habló sobre las actitudes de Lamine Yamal fuera del terreno de juego:

"Para mí lo importante es que se esfuerce y tenga una buena actitud. Después de su lesión entrenó mucho y tuvo dos días de fiesta. Es su vida privada y yo no me meteré jamás ahí", respondió sobre su viaje reciente en helicóptero junto a su nueva pareja, la cantante Nicki Nicole.