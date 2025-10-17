España - LALIGA 2025 - 2026

Se enfrentan Celta y Real Sociedad por la fecha 9

En la previa de Celta vs Real Sociedad, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 19 de octubre desde las 10:15 horas en el estadio el Estadio de Balaídos.

Por

MeridianoBet
Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 10:11 am
El próximo domingo 19 de octubre, a partir de las 10:15 horas, Real Sociedad visita a Celta en el estadio el Estadio de Balaídos, por el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Liga.

Así llegan Celta y Real Sociedad

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta viene de empatar ante Atlético de Madrid por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 empates y 1 derrota, con 6 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Rayo Vallecano. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria y ha perdido en 3 ocasiones. Con 4 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

 

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Celta se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 6 puntos (6 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 5 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Real Madrid 21 8 7 0 1 10
2
Barcelona 19 8 6 1 1 13
3
Villarreal 16 8 5 1 2 6
16
Celta 6 8 0 6 2 -3
19
Real Sociedad 5 8 1 2 5 -5
DataFactory

 

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 10: vs Osasuna: 26 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Levante: 2 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Barcelona: 9 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 10: vs Sevilla: 24 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Athletic Bilbao: 1 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Elche: 7 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Real Sociedad, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
  • Colombia y Perú: 09:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
  • Venezuela: 10:15 horas

