Carlos Mata envía sentido mensaje a Jonathan Montenegro ¡Sentimental!

Una bonita relación de padre e hijo es lo que se tienen los actores venezolanos Carlos Mata y Jonathan Montenegro. El protagonista de la mítica novela “Cristal”, utilizó su perfil de Instagram para escribir un mensaje de respeto por Montenegro.

Carlos Mata una figura paterna

El texto de Carlos se da luego de una entrevista que realizó Jonathan, contando que hace muchos años cuando era un niño el también cantante lo quiso adoptar para darle amor y un hogar estable.

El protagonista de la exitosa novela “Voltea pa' que te enamores”, narró en la conversación con Arturo de los Ríos, que había perdido a sus padres a temprana edad y vio en Carlos una figura paterna muy grande.

“Qué gran ser humano. Mi conexión con Carlos en la actualidad es muy grande. Me tocó la oportunidad de que fuese mi papá dos veces, hicimos “Dama de rosas” y luego “Voltea pa'que te enamores” fue increíble”, destacó.

Con lágrimas Jonathan aseveró que Mata tiene un éxito en Estados Unidos, Italia y España, muy bien ganado por el corazón que tiene para dar cariño a los demás.

Las declaraciones realizadas en el pódcast “El club de los elegidos” de Arturo de los Ríos, dejaron al público impactado por la generosidad de Carlos.

Respuesta de Carlos

Las palabras llegaron al oido del intérprete de “¿Que por qué te quiero?”, quien en Instagram realizó una publicación destacando las palabras de Jonathan.

“Si alguna vez le dije a tu abuela que podía adoptarte, fue porque te sentí mío en ese instante. No desde la obligación, sino desde el afecto sincero. Hay vínculos que no necesitan papeles, se sostienen en el respeto y en el amor”, escribió.

El texto finalizó con Carlos agradeciendo verlo hoy hecho un hombre de bien, con su familia y lo llamó como un hijo de la vida.

“Gracias por tus palabras, por tu sensibilidad y por el hombre que eres hoy. Hijo siempre. Te quiero mucho”, destacó.