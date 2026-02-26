Carlos Mata y María Conchita Alonso preparan sorpresa: "Nuestra primera vez"

Suscríbete a nuestros canales

Los cantantes y actores Carlos Mata y María Conchita Alonso se han unido para dar al público un espectáculo único cargado de música, sabor y mucha conexión. La Intérprete de “Acaríciame”, estará con el actor criollo en México.

María y Carlos juntos en el escenario

Será mañana viernes 27 de febrero que los artistas se presentarán en el Lunario del Auditorio, en el Paseo de la Reforma 50 de la Ciudad de México.

Alonso ha posteado un video ensayando con la banda todo lo que será el recital para deleitar al público.

“Ensayando para el viernes 25 de febrero en México. Que rico, será una gran noche”, ha escrito María Conchita en una publicación realizada en Instagram.

El show será individual entre Alonso y Carlos, quien subirá al escenario como invitado especial.

Palabras de cariño de Carlos

“Todos están invitados a un concierto que tenemos María Conchita y yo. Voy a cantar increíble con ella. Nos conocemos desde hace muchos años, somos amigos, nos queremos mucho y nos hemos visto en muchas cosas, pero nunca hemos cantado juntos”, dijo.

El protagonista de la mítica novela “Cristal”, será la primera ocasión que canta con la exreina de belleza, que lo tiene muy emocionado y a la expectativa.

María Conchita desde el año 2025 viene realizando espectáculos en México, llamados “Única”, y reuniendo a una gran cantidad de fans.

Uno de los shows más grandes de Alonso fue en “Despechadas de mujer a mujer”, en el que cantó sus éxitos más grandes junto a otras artistas del país azteca.