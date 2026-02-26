HISA frente a una decisión histórica: ¿Llegó el fin del Lasix en Estados Unidos?

Suscríbete a nuestros canales

La Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos en Estados Unidos (HISA, por sus siglas en inglés) tiene en sus manos una decisión histórica que podría transformar el futuro del espectáculo hípico.

El próximo 22 de mayo, los nueve miembros que integran la junta directiva de HISA votarán para prohibir o mantener el uso del Lasix (furosemida), un fármaco aplicado a los purasangres para competir en distintos hipódromos de la Unión Americana.

Lasix: ¿Sí o no en mayo? Lo que se sabe hasta ahora

El diurético Lasix ha tenido un uso restringido en los últimos años y determinadas carreras selectivas (stakes) ya se corren sin su aplicación. Sin embargo, el objetivo ahora es que la junta directiva de HISA tome una decisión definitiva al respecto.

La noticia fue reseñada por el Thoroughbred Daily News. Los estudios científicos que respaldarán la futura resolución fueron auspiciados por la propia institución. «De conformidad con la Ley de Integridad y Seguridad en las Carreras de Caballos, la HISA convocó a un Comité Asesor sobre la Furosemida para encargar y supervisar una investigación científica independiente sobre el uso de este fármaco en los caballos», apunta parte del comunicado.

«Los estudios científicos financiados por la HISA sobre los efectos de la furosemida han sido completados y están siendo revisados por el Comité, que supervisó el desarrollo del marco de investigación y evaluó las propuestas. Reconocemos la importancia de esta cuestión para el sector y la estamos abordando con la seriedad que merece», declaró el ente hípico.

Varios entrenadores de renombre, como Bill Mott, Chad Brown, Mark Casse y la ganadora del Belmont Stakes, Jena Antonucci, firmaron una carta en la que cuestionan la posible prohibición: «Eliminar el medicamento no eliminará la enfermedad. Eliminará una herramienta terapéutica regulada que actualmente se administra bajo supervisión veterinaria y protocolos estrictos», reza uno de los párrafos de la misiva.