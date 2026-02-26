Rodrygo confiesa lo que le dijo al árbitro previo a su expulsión en la Champions

Suscríbete a nuestros canales

La ausencia de Rodrygo Goes en la crucial eliminatoria de play-offs de la UEFA Champions League contra el Benfica ha sido uno de los temas más comentados en el entorno madridista.

Tras cumplir su sanción, el extremo brasileño decidió aclarar lo sucedido, revelando los detalles de una expulsión que considera totalmente desproporcionada.

El atacante vio la tarjeta roja en el último encuentro de la fase de liga, precisamente ante el conjunto luso, lo que derivó en una suspensión de dos partidos que le impidió ayudar a su equipo en los play-offs.

El brasileño rompe el silencio

A través del canal de YouTube del creador de contenido Jon Vlogs, Rodrygo explicó que su baja no se debió a problemas físicos, sino a una estricta decisión arbitral tras una protesta que él califica de mínima.

"Ya no estoy lesionado, ya estaba listo para jugar la vuelta. Estaba suspendido porque me quejé al árbitro; le pedí un minuto más y me sacó tarjeta amarilla. Le dije 'estás de broma' y me dieron dos partidos por eso... fue increíble", confesó el brasileño con evidente frustración.

La sanción de la UEFA cayó como un jarro de agua fría en el esquema de Álvaro Arbela. Rodrygo, quien ya había superado sus molestias físicas y estaba en condiciones óptimas para competir, tuvo que ver desde la grada cómo su equipo lidiaba con la eliminatoria ante las "Águilas".

El Madrid recupera una pieza clave

Ahora con la sanción ya cumplida, el ex delantero del Santos se prepara para reaparecer en los octavos de final. Sus declaraciones ponen de manifiesto la creciente tensión entre los jugadores y los criterios arbitrales en Europa, especialmente en lo que respecta a las protestas y el manejo del tiempo de descuento.

Sin dudas, la eliminatoria ante Benfica fue bastante polémica por los actos racistas y la suspensión de Gianluca Prestianni sobre Vinícius. Una situación que desde el Real Madrid esperan no volver a vivir en las próximas rondas de la Champions League.