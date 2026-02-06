Malas noticias para el Real Madrid: Rodrygo fuera de acción

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid regresará a la acción este domingo 8 de febrero en su duelo correspondiente a LaLiga de España, en la que se medirá al Valencia en una visita al estadio de Mestalla. Eso sí, para el duelo ya tiene una mala noticia sobre un nombre propio: Rodrygo.

El brasilero encendió las alarmas, tras no entrenarse esta mañana con el resto de la plantilla y las opciones se incrementaron en ese momento de no estar a disposición de su técnico Álvaro Arbeloa para el mencionado encuentro.

La prensa española, como Marca, apuntó primero a que el delantero estaría atravesando una sobrecarga y podía estar a la lista de bajas, como la de Vinicius por sanción y la de Bellingham por lesión. Algo que luego se confirmaría en un comunicado del club merengue, que confirmó: "una tendinosis en el isquio de su pierna derecha".

El atacante venía de mantener una leve lesión hace tres semanas, que le dejó por fuera para los partidos ante Levante y Mónaco en Champions League. La situación previa le ha complicado volver a su sitio en el once.

Rodrygo bajo un plan especial con el Real Madrid

El futbolista de la 'canarinha' fue suplente ante el Villarreal, luego fue protagonista ante Benfica y no por su fútbol, sino por una expulsión por doble amarilla, que le hará cumplir dos partidos de sanción, y solo participó 13 minutos ante el Rayo.

Ahora bien, lo anterior ha encaminado el terreno para que al brasilero se le aplique un plan específico. Justamente, despuñes de que Antonio Pintus, el nuevo mandamás del aspecto físico, haya aumentado esta semana la carga de trabajo y haya resentido esa situación con este nuevo contratiempo.

Sin Rodrygo y con tres bajas importantes en ataque, la zona ofensiva del Real Madrid apunta a que Mbappé estará acompañado por Brahim y Franco Mastantuono.