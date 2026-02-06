Cristiano Ronaldo lideraría un nuevo éxodo de estrellas en Arabia

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo fue el pionero en la Saudi Pro League y a partir de ese momento se volvió atractiva la liga. En ese momento, pasaron de un puñado de buenos jugadores a tener parte de los mejores del mundo. Ahora parece que el mismo portugués será nuevamente el pionero pero de un éxodo de salidas.

La incertidumbre rodea incluso a Cristiano, quien podría ejecutar una cláusula de 50 millones para abandonar el Al Nassr próximamente. Esta posible salida se sumaría a la de N'Golo Kanté y otros 125 jugadores, evidenciando que el ostentoso viaje árabe tiene billete de vuelta.

Clubes como Al Ittihad ya experimentan esta situación tras perder a figuras clave como Karim Benzema frente al Al Hilal. Mientras tanto, estrellas de la talla de Kalidou Koulibaly y Marcelo Brozovic ya negocian sus futuros lejos del desierto, amenazando la competitividad de la Saudi Pro League.

¿El fin del Efecto Arabia?: Las razones detrás de la desbandada masiva

La agresividad financiera de los últimos tres años, con gastos superiores a los 1.900 millones de euros, parece no ser suficiente para retener el talento. El fenómeno de 'billete de vuelta' se acelera, con jugadores forzando salidas prematuras hacia ligas competitivas como la Serie A o la Premier League.

A esto se suma la revitalización de mercados secundarios como la MLS o el fútbol brasileño, que compiten directamente por las figuras desencantadas del desierto. La fuga de agentes libres este verano podría dejar a los clubes del PIF saudi con plantillas mermadas y una inversión difícil de recuperar.

Incluso figuras como Nacho Fernández o Georginio Wijnaldum ya evalúan opciones para abandonar sus respectivos clubes tras cumplir apenas una fracción de sus contratos. La Saudi Pro League se encuentra hoy ante el reto de demostrar que su proyecto es sostenible y no solo un gasto a fondo perdido.