De San Isidro a la eternidad: La historia de Taconeo que todo hípico debe recordar

Suscríbete a nuestros canales

El 6 de febrero de 2004, el extinto Haras San Isidro fue testigo del nacimiento de un titán: Taconeo. Hijo del semental récord Water Poet en Alondra Belle, este castaño del Stud Paula C no solo dominó las pistas bajo el entrenamiento de Gustavo Delgado, sino que reescribió los libros de historia del hipismo venezolano.

El dueño del "Grand Slam" hípico: La Rinconada

Taconeo alcanzó la gloria eterna en 2007 al conquistar la Triple Corona en el Hipódromo La Rinconada. Tras imponerse en los clásicos José Antonio Páez, Cría Nacional y República de Venezuela, se convirtió en el sexto triplecoronado de la historia y el segundo del milenio.

Sin embargo, su ambición no se detuvo allí. Ese mismo año obtuvo el Clásico Simón Bolívar, hazaña que lo consagró como el primer ejemplar en capturar la trilogía y el magno evento de forma consecutiva, logro denominado el "Grand Slam" de la hípica nacional.

Un récord de resistencia y jerarquía

Su dominio se extendió hasta 2008, cuando repitió honores en el Clásico Simón Bolívar. Con este triunfo, se unió al selecto grupo de cuatro purasangres que duplicaron victorias en la carrera más importante del país en 80 años de historia. Además, es el único caballo en los registros con la Triple Corona y dos ediciones del "Bolívar" en sus vitrinas.

Su versatilidad quedó sellada el 5 de julio de 2009, día en que se acreditó el Clásico Fuerzas Armadas (G1) sobre los 3.200 metros. En esa jornada, no solo demostró su estamina, sino que estableció un récord de pista vigente en la memoria de los aficionados.

Campaña internacional y legado en el Haras

En el Caribe, Taconeo alcanzó la redención tras un cuarto lugar en el Clásico del Caribe. El campeón viajó a Puerto Rico y conquistó con autoridad la Copa Confraternidad en el Hipódromo de Camarero. En Estados Unidos, bajo la tutela de Kiaran McLaughlin, cumplió tres actuaciones donde destacó un segundo lugar en el John’s Call Stakes en Saratoga.

Taconeo finalizó su campaña con un impresionante récord de 16 victorias en 26 presentaciones entre Venezuela, el Caribe y Norteamérica. Como reproductor en el Haras Urama, transmitió su clase a través de la campeona Princesa Sofía y figura hoy como abuelo de los destacados Li Tre Fratelli y Piccina Mia entre otros.

El "Rey de Coche" falleció el 4 de noviembre de 2015, pero su nombre permanece como el máximo referente de fuerza y vigencia en la historia del purasangre venezolano.