¿Coach Sessa o Star Plus? Existe una tercera opción en los acumulados y aquí te decimos por qué

Cada semana, ante la proximidad de una nueva reunión hípica, los rincones del país se llenan de debates. Entre los aficionados abunda la certeza de un resultado sorpresivo para la sexta válida del 5y6 nacional de este domingo.

Para un sector de la cátedra, la victoria se define entre la importada Coach Sessa y la fuerte atropellada de Star Plus, pese a que esta última iniciará desde el compromiso del puesto uno. Ambos ejemplares cuentan con el respaldo de destacados jinetes aprendices del patio. Sin embargo, en las horas previas al evento, surgió una nueva candidata que acapara la atención de expertos y apostadores por igual. Este giro de último minuto añade una dosis de suspenso a una jornada que promete ser impredecible.

Un botín atractivo y una nómina pareja: 5y6 nacional La Rinconada

Como ya es sabido por todos, la bolsa a repartir adicional especial de esa carrera para ejemplares nacionales e importados de cinco y más años, ganadoras de una carrera es de $27.040.La prueba está conformada por 14 participantes que en su mayoría se ganan una a las otras. Cabe destacar que el entrenador Yorvis Villamizar inscribió a la yegua Lady Issa con la monta nuevamente de Jervis Alvarado.

El factor clave: El regreso de los implementos: Lady Issa

La hija de Ekhlaas en Lady Tomasa, nacida en el Haras La Alameda y defensora de los colores del Stud “El Incómodo”, luce recuperada en sus ejercicios previos. Su desempeño en cancha la proyecta como la gran sorpresa en una carrera sumamente equilibrada.

Un detalle técnico inclina la balanza a su favor: el uso de las orejas taponadas, implemento con el cual obtuvo su único triunfo hasta la fecha. La castaña de cinco años reapareció el pasado 23 de enero; aquel día tomó la punta con velocidad y finalizó en el quinto puesto a 10 cuerpos de la argentina Benicia. Este domingo, con mayor ajuste físico, buscará unir salida y llegada.

Carreras Pareja: Datos hípicos Sorpresa La Rinconada

Todo está listo y solo queda esperar el momento de la partida, cuando la adrenalina típica de las carreras donde hay muchos datos se haga presente en el emocionante recorrido de 1.200 metros. La anticipación se siente en el ambiente, con los aficionados al borde de sus asientos, listos para disfrutar de la rápida competencia que promete ser intensa y llena de sorpresas.