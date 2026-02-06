Serie de Las Américas: Gabriel Noriega quiere ayudar a Panamá a repetir el título

Suscríbete a nuestros canales

La Serie de Las Américas contará con una gran presencia de peloteros venezolanos y no solamente con los Navegantes del Magallanes.

Esto motivado a que buena parte de los jugadores que hacen vida en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional reforzaron al resto de las escuadras, incluyendo a Gabriel Noriega, quien está disputando el evento regional con Panamá.

Gabriel Noriega se muestra comprometido con Panamá:

La novena de Panamá es el campeón defensor de este evento y "El Nori", quiere ayudarlos a repetir el título, aportando su experiencia, además su aporte con el madero.

"Contento por la oportunidad que me dieron de poder representar a Panamá y voy a tratar de ayudarlos a ganar este campeonato de nuevo", comentó inicialmente Noriega en exclusiva para Meridiano, previo a su debut contra Venezuela.

Para complementar, Gabriel habló sobre lo que se siente jugar nuevamente en el estadio Monumental Simón, aunque no lo está haciendo con Leones del Caracas. "Me siento muy bien jugando en este estadio. Un poco triste porque no estoy con Leones aquí, pero es un trabajo y es lo mismo en tratar de dar el 100% siempre, para ayudar al equipo a ganar", concluyó Noriega.