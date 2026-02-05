Los números no mienten: La estadística demoledora que pone a Eterna Amanda a valer en la Condicional Especial

Suscríbete a nuestros canales

Las vibrantes jornadas de carreras de purasangres constituyen el corazón del hipismo venezolano. Para la afición, cada carrera representa un despliegue de tradición y adrenalina; para el público apostador, significa el escenario de análisis donde la estrategia y el azar se encuentran.

Y eso es lo que sucederá este domingo 08 de febrero en la sexta reunión de la temporada hípica, con una programación de 11 competencias, que incluye una condicional especial.

Estadística efectiva: Entrenador Ejemplares Reaparece La Rinconada Datos Hípicos

En la décima carrera, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional se correrá la condicional especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de una milla (1.600 metros), que en principio la nómina era de nueve inscritas, pero con el retiro de Piccina Mía, ahora el listado quedó en ocho competidoras.

La cuatroañera Eterna Amanda (número 9), con la monta de Jaime Lugo Jr., regresa a las manos del entrenador Riccardo D’Angelo, al mismo tiempo se perfila como la segunda favorita para Gaceta Hípica en esta importante prueba válida.

La Doble Coronada venezolana, es una hija del semental criollo Tato Zeta en Meetmeinthemiddle por Fusaichi Pegasus, nacida y criada en el Haras Los Caracaros, por lo que reaparece luego de 147 días sin correr.

En su última actuación, la conducida por Lugo Jr., llegó quinta en la edición número 22 del Clásico Gelinotte (GII) a 11 cuerpos de la ganadora importada Fleet Street (USA), disputada el 14 de septiembre de 2025.

Asimismo, Eterna Amanda vendrá a la condicional especial con mucha expectativa, pero a su vez tiene preminencia en una estadística que su entrenador Riccardo D’Angelo le ayuda mucho.

La estadística a favor de la Doble Coronada Eterna Amanda, es que su preparador, ha podido ganar solamente 25 ejemplares reaparecidos en 90 oportunidades que ha presentado algún purasangre en su reaparecida en el óvalo de La Rinconada, es decir, lleva de 90/25 para un 28% con reaparecidos. Es un buen porcentaje para un trainer quien es muy efectivo.

De esta manera y aun con estos números positivos, la pupila del Stud Quarterback-Crossover I deberá desafiar y estar en la búsqueda de su primera victoria del año en la arena caraqueña.