Con una actuación dominante y sin rivales, la importada Fleet Street conquista el Clásico Gelinotte (G2) en La Rinconada

La Rinconada vive una tarde de emociones con la celebración de la trigésima quinta reunión de la temporada 2025. El punto importante de la jornada llegó con la quinta carrera no válida, que reunió a ocho potrancas de tres años, tanto nacionales como importadas, en la 22.ª edición del Clásico Gelinotte (Grado II). Esta competencia, disputada sobre 1.400 metros en una pista que la lluvia convirtió en fangosa, fue un verdadero espectáculo.

El clásico rinde homenaje a la legendaria yegua Gelinotte. A lo largo de su carrera, Gelinotte consiguió 14 victorias, 11 de ellas en pruebas clásicas. Con solo 21 actuaciones, logró 3 segundos y 2 terceros, y quedó fuera del marcador en apenas dos ocasiones. La recordada yegua, entrenada por el célebre "Musiú" Millard Faris Ziadie para el Stud Saltrón, falleció a los 19 años a causa de un cólico.

La gran protagonista de la tarde fue Fleet Street (USA). La hija del semental Street Boss dominó la carrera de principio a fin, sumando su quinto triunfo consecutivo. Desde la largada, su jinete Aray tomó la delantera y no la soltó en ningún momento. La castaña se adaptó a la perfección a la pista fangosa y cruzó la meta con una ventaja de al menos ocho cuerpos, un margen que habla de su contundencia.

Fleet Street estableció parciales de 24 segundos para los 400 metros, 47.2 para los 800, y 71.3 en los 1.200 metros, para un tiempo final de 84.2 en el recorrido total.

La victoria de Fleet Street pagó 65,97 bolívares a ganador y 55,04 al place. El podio lo completaron Colder Weather (USA) en segundo lugar, seguida por Cosmic Love, Princesa Fina y Eterna Amanda.

Al concluir la carrera, el entrenador Carlos Luis Uzcátegui, en una entrevista para la multitransmisión de @INH, expresó su inmensa alegría por la victoria. Comentó que Gelinotte era una de sus yeguas favoritas de la época, a la par del icónico caballo My Own Business.